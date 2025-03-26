منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية يواجه نظيره المنتخب الاماراتي

في ربع نهائي كأس آسيا يخوض غدا الخميس مُنتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية مباراة هامة امام المنتخب الاماراتي في منافسات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس آسيا للكرة الشاطئية بتايلاند وجاء تأهل منتخبنا بعد فوزه على المنتخب البحريني بنتيجة 5/1 وتصدرة مجموعته الرابعة وفرض مُنتخبنا أفضليته منذ بداية المباراة وأنهى الشوط الأول متقدمًا بهدفين وعزز أفضليته في الشوط الثاني بتسجيله هدفين متتاليين وفي الشوط الثالث والأخير أضاف الهدف الخامس والأخير.وسجل أهداف المنتخب سامي البلوشي في الدقيقة الخامسة ويحيى المريكي في الدقائق 12 و19 و22 ومسلم العريمي في الدقيقة 29.وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها فوز ماليزيا على فيتنام 3-1 على الملعب نفسه.وتصدر منتخبنا مجموعته برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات مقابل 3 نقاط للبحرين الثانية وماليزيا الثالثة، ونقطتين لفيتنام حيث تأهل مُنتخبنا والبحرين إلى الدور ربع النهائي.

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