مقتل 23 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على قطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 مارس 2025 04:32 مساءً - أفادت مراسلتنا بمقتل 23 فلسطينيا جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة خلال الساعات الماضية.

تشييع جثامين ضحايا قصف إسرائيلي في قطاع غزة

وذكرت مراسلتنا أن 10 أشخاص قتلوا جراء قصف استهدف منزل عائلة البلي في بيت لاهيا شمالي القطاع، وتم انتشال 7 منهم حتى الآن.

وتواصل دبابات الجيش الإسرائيلي قصف حي تل السلطان غربي مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

وأمس الأربعاء، وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا أخيرا إلى سكان غزة، وحدد 7 مناطق قبل شن هجوم، وهي أحياء الزيتون الغربي والشرقي، تل الهوا، البلدة القديمة، الشيخ عجلين، الشيخ، توسعة النفوذ، والرمال الجنوبي.

وجاء الإعلان عقب منشور لوزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أكد من خلاله تنفيذ عمليات جديدة قريبا في مناطق أخرى من قطاع غزة.

وذكر في مقطع فيديو نشر على منصة "إكس" مصحوبا بترجمة باللغة العربية، أن "الجيش الإسرائيلي سيعمل قريبا بكامل قوته في مناطق إضافية من غزة، وسيطلب منهم إخلاء مناطق القتال من أجل سلامتهم".

هذا، واستأنفت إسرائيل فجر الثلاثاء 18 مارس عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، بدأت في يناير 2025 بوساطة مصرية - قطرية - أمريكية.