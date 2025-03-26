اختتام الفعاليات الرمضانية لفريق بمه بقريات

قريات من: عبدالله بن سالم البطاشي اختتم فريق بمه الرياضي الثقافي بولاية قريات، ممثلاً باللجنتين "الثقافية والرياضية"، فعالياته الثقافية والرياضية الرمضانية، بمشاركة واسعة من مختلف الفئات العمرية، وذلك بمقر الفريق. تضمنت الفعاليات مسابقات ثقافية، وكرة القدم، وكرة الطائرة، وشد الحبل، وسباقات الجري. تهدف الفعاليات إلى تنمية المواهب والقدرات لدى الشباب في مختلف البرامج المتنوعة، وشغل أوقات فراغهم واكسابهم المهارات، واللياقة الصحية.

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