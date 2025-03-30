ضبط 158 قطعة سلاح و348 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 مارس 2025 02:26 مساءً - تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن العام، على مستوى الجمهورية، حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 348 قضية مخدرات، 158 قطعة سلاح ناري، بالإضافة إلى تنفيذ 62652 حكما قضائيا متنوعا.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (348) قضية جلب مواد مخدرة .. بإجمالى (396) متهم ضُبط خلالها الآتى : كمية من مخدر الحشيش وزنت أكثر من (183 كيلو جرام). كمية من مخدر البانجو وزنت أكثر من (32 كيلو جرام). كمية من مخدر الهيروين وزنت قرابة (21 كيلو جرام). كمية من مخدر الهيدرو وزنت أكثر من (18 كيلو جرام). كمية من مخدر البودر وزنت أكثر من (17 كيلو جرام). كمية من مخدر الشابو وزنت أكثر من (5 كيلو جرام). كمية من مخدر الأيس وزنت أكثر من (3 كيلو جرام). كمية من مخدر الإستروكس وزنت قرابة (2 كيلو جرام). كمية من مخدر الكوكايين وزنت أكثر من (كيلو جرام). عدد (64193) قرص مخدر. فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (158 قطعة سلاح نارى بحوزة 132 متهم) .. وذلك على النحو التالى : (15) بندقية آلية. (13) بندقية خرطوش. (3) طبنجات. (127) فرد محلى. (295) طلقة نارية مختلفة الأعيرة. (15) خزينة متنوعة. (248) قطعة سلاح أبيض. فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (62652) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: (197) حكم جناية. (20115) حكم حبس جزئى. (3695) حكم حبس مستأنف. (28755) حكم غرامة. (9890) مخالفة. فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (3) تشكيلات عصابية ، ضمت (11) متهم إرتكبوا عدد (5) حوادث متنوعة. فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (33) متهمين. فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط عدد (15) متهم. فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط عدد (334) دراجة نارية مخالفة. فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (28541) مخالفة مرورية متنوعة. فى مجال فحص السائقين: فحص (58) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (8) منهم. تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.