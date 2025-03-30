الأمن العام يضبط 7 قضايا مخدرات و سلاح في دمياط وأسوان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 30 مارس 2025 02:26 مساءً - قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (4) قضايا جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (أكثر من 6 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية لمخدرى "الهيروين , الشابو") بحوزة (5 متهمين"لأحدهم معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (623) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (3) قضايا جلب مواد مخدرة .. ضُبط خلالهم (أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – أكثر من 11 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا ضبط (3) قطع سلاح نارى "بدون ترخيص" عبارة عن (3 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين"لـهم معلومات جنائية").

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.