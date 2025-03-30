بأسعار مخفضة.. مواعيد وأماكن أفلام عيد الفطر في ”سينما الشعب” بالقاهرة والمحافظات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 مارس 2025 02:25 مساءً - ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بعيد الفطر المبارك، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، تعرض الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، 3 أفلام جديدة من أفلام موسم العيد بمواقعها في 16 محافظة من خلال مشروع "سينما الشعب"، بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة، وينفذ البرنامج بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

وتنطلق حفلات الأفلام بجميع السينمات في العاشرة صباح غد الاثنين، والأفلام هي: "نجوم الساحل" تأليف كريم يوسف، إخراج رؤوف السيد، بطولة أحمد داش، مايان السيد، وعلي صبحي.

ويعرض بكل من: قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، المركز الثقافي بطنطا، مسرح 23 يوليو بالمحلة، قصر ثقافة الإسماعيلية، قصر ثقافة ببا ببني سويف، وقصر ثقافة أسيوط.

ويعرض فيلم "سيكو Siko" تأليف محمد الدباح، إخراج عمر المهندس، بطولة عصام عمر، طه دسوقي، وسليمان عيد. في كل من: قصر السينما بجاردن سيتي بالقاهرة، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة، قصر ثقافة القناطر الخيرية بالقليوبية، قصر ثقافة الأنفوشى بالإسكندرية، قصر ثقافة أبو المطامير وقصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، المركز الثقافي بكفر الشيخ، سينما السادات بالمنوفية، قصر ثقافة العريش بشمال سيناء، قصر ثقافة شرم الشيخ بجنوب سيناء، سينما هيبس بالوادي الجديد، وقصر ثقافة قنا.

وفيلم "الصفا الثانوية بنات" في كل من: قصر ثقافة دمنهور، قصر ثقافة الزقازيق، وقصر ثقافة قنا، وهو من تأليف أمين جمال، ووليد أبو المجد، إخراج عمرو صلاح، بطولة علي ربيع، محمد أسامة، بيومي فؤاد، ومحمد ثروت.

وتقام الحفلات بجميع المواقع المشار إليها بدءا من العاشرة صباحا، حتى الثانية عشرة منتصف الليل.

وأعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برنامجا فنيا حافلا بالقاهرة والمحافظات احتفالا بعيد الفطر، يتضمن فعاليات تقدم بالمجان للجمهور، وتتنوع بين الحفلات الفنية الكبرى حيث يشهد مسرح السامر بالعجوزة، والحديقة الثقافية بالسيدة زينب، عروضا فنية مجانية، بالإضافة إلى عروض الموسيقى العربية والفنون الشعبية بجميع المحافظات على مدار أيام العيد، والعروض المسرحية بمحافظات الفيوم والشرقية، وكفر الشيخ، والأنشطة المقدمة بدءا من ثان أيام العيد، ضمن المشروع الثقافي بالمناطق الجديدة الآمنة بالقاهرة، وذلك في 7 أحياء وهي: المحروسة، روضة السيدة زينب، أهالينا، معا، الخيالة، الأسمرات، وحدائق أكتوبر.