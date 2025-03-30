الرئيس الإيراني: مستعدون لإجراء مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 مارس 2025 02:25 مساءً - أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال اجتماع الحكومة اليوم الأحد، أنَّ ردَّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية على رسالة رئيس الولايات المتحدة وصل إليهم عبر سلطنة عمان.

وبحسب وكالة تسنيم الإيرانية، أشار "بزشكيان" إلى أنه رغم رفض فكرة المفاوضات المباشرة بين الطرفين في هذا الرد، فقد تم التأكيد على أن مسار المفاوضات غير المباشرة لا يزال مفتوحًا.

وشدد على أن إيران لم تكن يومًا رافضة للتفاوض، بل إن عدم الوفاء بالعهود هو الذي تسبب في المشكلات، ما يستوجب تصحيح المسار وإعادة بناء الثقة.

وفي هذا السياق، قال "بزشكيان" إن طريقة تعامل الأمريكيين هي التي ستحدد إمكانية استمرار المفاوضات.