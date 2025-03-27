سفير مصر في الرباط يلتقي بوزير العدل المغربي

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 مارس 2025 04:32 مساءً - التقى السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، سفير مصر لدى المملكة المغربية، بالسيد/ عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، حيث تم التأكيد خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية بين مصر والمغرب، والحرص المتبادل على العمل من أجل تعزيز الروابط بين البلدين الشقيقين.

تناول اللقاء سبل دعم التعاون بين البلدين في مجال العدالة والقضاء، في إطار خطة عمل ترتكز على تكثيف اللقاءات بين المسئولين والخبراء في كل من مصر والمغرب، وتطوير آليات التعاون القضائي والقانوني وتبادل الخبرات والتجارب في عدد من المجالات تشمل مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة، وتسليم المجرمين وتحديث التشريعات والعدالة ورقمنة العمل بالمؤسسات القضائية.