العالم اليوم - غرق الغواصة "سندباد" في مصر.. الكشف عن جنسية الضحايا

انتم الان تتابعون خبر غرق الغواصة "سندباد" في مصر.. الكشف عن جنسية الضحايا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 27 مارس 2025 04:25 مساءً - أعلنت القنصلية الروسية، الخميس، أن جميع ركاب الغواصة السياحية التي غرقت بمحافظة البحر الأحمر الساحلية الواقعة في جنوب شرق مصر، هم مواطنون روس.

وقالت القنصلية الروسية في الغردقة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، إن هناك 45 سائحا بمن فيهم قاصرون كانوا على متن الغواصة "سندباد"، مشيرة إلى أن جميعهم مواطنون روس.

وأشارت إلى أنه تم إنقاذ معظم الركاب الذين كانوا على متنها ونقلهم إلى فنادقهم ومستشفياتهم بالغردقة، لافتة إلى أن صحتهم ليست مصدر قلق.

وكشفت القنصلية عن أن 4 أشخاص لقوا حتفهم، موضحة أنه يتم تحديد مصير العديد من السياح.

ووفق مصادر طبية وأمنية، لقي 6 سياح أجانب حتفهم وأصيب 9 آخرون، بينهم 4 حالات خطرة في غرق غواصة سياحية خلال رحلة بحرية لمشاهدة الشعاب المرجانية في الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وقالت المصادر، إنه جرى انتشال الجثث الـ6 وجار تحديد جنسياتهم، مشيرة إلى أن فرق الإنقاذ نجحت في إنقاذ 29 شخصا كانوا على متن الغواصة التي تحمل اسم "سندباد" وتقل 45 راكبا من جنسيات مختلفة.

وكشفت عن أن الغواصة السياحية غرقت أمام أحد الفنادق الشهيرة بالغردقة، مشيرة إلى أن جميع الأجهزة تتابع الموقف حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لأقرب منطقة للحادث.