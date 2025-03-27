وزيرة التنمية المحلية توجه المحافظات برفع درجة الاستعداد بالقطاعات الخدمية لاستقبال عيد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 مارس 2025 04:32 مساءً - د. منال عوض: "تشكيل غرفة عمليات رئيسية بكل محافظة وفرعية بالمراكز و المدن والأحياء لمتابعة كل ما يطرأ خلال فترة عيد الفطر"

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، برفع درجة الاستعداد في كافة القطاعات الخدمية بالمحافظات لاستقبال عيد الفطر المبارك وتوفير الخدمات اليومية للمواطنين وضمان سلامتهم وعدم حدوث ما يعكر احتفالاتهم مع أسرهم بأجازة العيد.

وطالبت وزيرة التنمية المحلية، المحافظات بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة ، و فرعية بالمراكز و المدن والأحياء التابعة لها لمتابعة كل ما يطرأ من أحداث خلال فترة عيد الفطر و التنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بوزارة التنمية المحلية و كافة الجهات المعنية و الخدمية داخل المحافظة .

وشددت الدكتورة منال عوض علي ضرورة التأكد من جاهزية الساحات و الميادين لصلاة عيد الفطر المبارك و تهيئة الطرق المؤدية اليها و رفع كفاءة الإنارة في كافة الشوارع و الطرق المؤدية و المناطق المحيطة بدور العبادة و التشديد على إجراءات الصيانة اللازمة لكافة أعمدة الانارة بالشوارع و منع وجود اى وصلات مكشوفة حفاظا على الأرواح .

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية ، بالتنسيق مع مديريات الصحة لرفع درجة الاستعداد بالمستشفيات و الوحدات الصحية و مرفق الإسعاف ، و توافر الأطقم الطبية و كافة الأدوية و الأمصال اللازمة ، و إزالة كافة الاشغالات حول المنشآت الصحية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية التنسيق مع إدارات المرور لتكثيف التواجد المرورى بالمواقف و الطرق الرئيسية والفرعية و الميادين العامة لضمان السيولة المرورية وعدم الزحام وتسهيل حركة المواطنين والسيارات ، وقيام مشروعات المواقف و النقل الداخلى بالمحافظات بمتابعة حركة المركبات و انتظام حركة و خطوط السير و توفير الاعداد اللازمة من المركبات و التأكد من صيانة المركبات و صلاحيتها و انتظام العمل أولا بأول .

كما أكدت د.منال عوض علي ضرورة رفع مستوى النظافة بالميادين و الحدائق العامة مع استمرار أعمال النظافة بالمراكز و المدن و القرى و الرفع الفوري لكافة المخلفات و التراكمات و خاصة المناطق المحيطة بدور العبادة و الشوارع المؤدية اليها ، وأهمية التنسيق مع الحماية المدنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للجاهزية لمجابهة المواقف الطارئة .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية ، المحافظات بضرورة المتابعة للمخابز خلال فترة العيد للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين بالتنسيق مع مديريات التموين وقيام لجان تفتيش ومتابعة مشتركة من المحافظة ومديرية التموين والجهات المعنية بالمرور الدورى على كافة الأسواق والشوادر والمعارض للتأكيد من توفير كافة الاحتياجات المطلوبة للمواطنين والسيطرة على الأسعار خلال الفترة المقبلة .

كما شددت الدكتورة منال عوض على مجابهة أى حالات بناء مخالف و الإزالة الفورية لأى تعدى وخاصة التعديات على الأراضى الزراعية و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعديين بالتعاون مع المحافظات ومديريات الأمن .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية ، المحافظات بتشكيل لجان من المحافظة و ممثلين من وزارة الموارد المائية و الرى و شرطة المسطحات المائية / النهرية / البحرية للمرور على كافة المراسى و العائمات بأنواعها من حيث التراخيص و السلامة الانشائية و منع التحميل الزائد والتأكيد على تعيين أفراد إنقاذ على الشواطئ التي يتم استخدامها من المواطنين خلال أجازة العيد .