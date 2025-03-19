منتخبنا يتدرب تحت الثلج و«رشيد» يحسم تشكيلة المباراة بالاستاد الرئيسي اليوم

قبل المواجهة المنتظرة أمام كوريا الجنوبية

الغساني يبدي جاهزيته التامة .. والثقة بالنفس مطلب مهم .. ومؤتمر صحفي لمدربي المنتخبين

متابعة ـ صالح البارحي:

مع اقتراب موعد صافرة بداية مواجهتنا المثيرة والعصيبة أمام كوريا الجنوبية مساء غد على ساحة ستاد جويانج ضمن منافسات المرحلة الثالثة من التصفيات النهائية المؤهله لكأس العالم 2026م.. بدأت ملامح الخطة والشكل والأسماء التي سيدخل بها الأحمر العُماني هذه المباراة المهمة بقيادة رشيد جابر.. حيث يدرك الجهاز الفني للأحمر صعوبة الشمشون الكوري وسط جماهيره.. ويدرك تمامًا بأن هدفه الرئيس هو النقاط الثلاث ليحسم تأهله للمونديال قبل نهاية التصفيات بفترة كافية.. ويعلم ـ كوريا الجنوبية ـ أن العراق والأردن ينتظران أي عثرة قد تسعفهما في الضغط عليه إذا ما تعرض لسقوط غير متوقع في الجولات الأربع المتبقية.. لذلك بات على لاعبي منتخبنا وجهازه الفني العمل على الخروج بأفضل النتائج من مباراة الغد.. ولا ضير في نقطة قد يكون ثمنها غاليًا في قادم الوقت وخصوصًا في ظل البحث عن اللحاق بمنافسات المرحلة الرابعة والأخيرة بمباريات الملحق من المجموعات الحالية سيضم (6) فرق توزع على مجموعتين ويصعد منهما فريقان للمونديال، وهو ما يعني أن هناك أملًا آخر للحاق بالكبار بعد رحلة التراجع للأحمر في النتائج الماضية.. علمًا أن منتخبنا سيدخل المواجهات الثلاث القادمة أمام منتخبات تطمع في ذات الهدف وهي الكويت والأردن وفلسطين.. ومن هنا تكمن الصعوبة بكل تأكيد.

العمل يتواصل

بالأمس خاض منتخبنا حصَّته التدريبية على ذات الملعب وهو الملعب الفرعي لاستاد جويانج رفقة موجة برد قارسة وتساقط متواصل للثلوج أجبرت اللاعبين والجهاز الفني على ارتداء كافة الملابس التي تقيهم هذه الموجة الصعبة، وقد أظهر لاعبونا ثقة كبيرة بالنفس ورغبة في العودة من كوريا الجنوبية بنتيجة جيدة تعينهم في القادم، التدريب استمر لمدة ساعة ونصف الساعة طبق خلاله المدرب عددًا من الجُمل التكتيكية التي يراها مناسبة مع أي تحول في سير المباراة، ووضع أكثر من سيناريو للفريق الأحمر الذي سيكون متوازنًا إلى حد بعيد أمام منافس قوي.

مشاركة الغساني

شارك نجم هجوم منتخبنا ونادي يونايتد بانكوك محسن الغساني في تدريبات الأحمر بدءًا من مساء أمس الأول، وأبدى الغساني جاهزية بدنية عالية وأصبح في فورمة لم يسبق له أن وصل إليها في الفترات الماضية رغم احترافه بإيران، وهو الأمر الذي يمنح رشيد جابر عددًا من الخيارات الجاهزة في الخط الأمامي في ظل تألق عصام الصبحي مع القوة الجوية والمنذر العلوي على وجه التحديد، وواصل الغساني ذات التألق في تدريب الأمس وبنفس الطموح والرغبة.

مؤتمر صحفي

يقام في تمام الساعة الثامنة وأربعين دقيقة مساء اليوم بتوقيت كوريا الجنوبية المؤتمر الصحفي الخاص بمدرب منتخبنا رشيد جابر، وهونج ميونج بو مدرب كوريا الجنوبية، على أن يدخل الأحمر بعدها الحصة التدريبية المخصصة له على الملعب الرئيسي للمباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت كوريا.

ثقة بالنفس

نعم يعلم الجميع أن مواجهة كوريا الجنوبية في ملعبه وأمام جماهيره وفي مرحلة هو يحتاج إلى نقاطها الكاملة لضمان التأهل للمونديال مواجهة صعبة للغاية، إضافة إلى غياب محمد المسلمي وحارب السعدي عن التشكيلة التي ستخوض مباراة اليوم، إلا أن على لاعبينا وجهازه الفني العودة للوراء قليلًا واستذكار ما حققه الأحمر في أوساكا باليابان وتجاوز الساموراي بهدف قاتل عن طريق عصام الصبحي والعودة من هناك بثلاث نقاط كاملة، وهو الفوز الأول لمنتخبنا على اليابان في معقله، تلك المباراة سبقها الكثير من المنغصات بدءًا من الاستعداد غير الجيد في صربيا والانتقادات التي صاحبت ذلك المعسكر، وغياب عدد من الأعمدة الرئيسية بالفريق، ودعم جماهيري كبير لليابان، إلا أن الأحمر كان حاضرًا وقدَّم مباراة رائعة اقتنصها في الدقائق الأخيرة بلدغة الصبحي. قمت بسرد هذا الحدث من أجل تحفيز لاعبينا بأن ليس هناك مستحيل في عالم كرة القدم، وعليهم أن يضعوا ثقة أكبر في أنفسهم ولعب مباراة قتالية من البداية وحتى النهاية، وبأن الفوز على منتخبات مثل كوريا واليابان وأستراليا وإيران في ملاعبها ليس بالمعضلة الكبيرة بقدر ما هو طموح ورغبة وهدف يضعه كل لاعب نصب عينيه، وباعتقادي بأن لاعبينا قادرون على تحقيق هذا الهدف بإذن الله تعالى.