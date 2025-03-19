لندن ـ د.ب.أ: أشاد جوردان بيكفورد، حارس مرمى المنتخب الإنجليزي لكرة القدم، بقرار توماس توخيل بضم جوردان هيندرسون لقائمة المنتخب مرة أخرى. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن قرار توخيل بضم هيندرسون في مباراتي التصفيات المؤهلة لكأس العالم أمام ألبانيا ولاتفيا كان بمثابة مفاجأة لاسيما وأن اللاعب البالغ من العمر 34 عاما لم يلعب مع المنتخب الإنجليزي منذ نوفمبر 2023 كما أن أداءه مع أياكس هذا الموسم جذب الانتقادات. ولكن توخيل أعاده بسبب دوره القيادي داخل المجموعة، وقال بيكفورد، زميله السابق في سندرلاند، إن هيندرسون «رائع في غرفة الملابس».

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