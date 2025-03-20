هاري كين يكشف سبب تألقه مع توماس توخيل

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 08:49 مساءً - كشف هاري كين، قائد المنتخب الإنكليزي، عن سبب تألقه مع توماس توخيل، مدرب الأسود الثلاثة، عندما اجتمع الثنائي في بايرن ميونخ.

ويستعد المنتخب الإنكليزي لمواجهة ألبانيا، غداً الجمعة، في الجولة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، علماً أن هذه المواجهة هي الأولى للمنتخب الإنكليزي تحت قيادة توخيل.

وعن توخيل، قال كين، اليوم الخميس، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: “هو يجلب الكثير من الشغف عندما يتحدث، وكان من أكبر أسباب انتقالي إلى بايرن”.

وتابع: “نشعر بالحماس للقاء الغد، حظيت معه بموسم جيد (الموسم الماضي رفقة بايرن ميونخ)، وآمل أن أواصل نفس الأرقام معه”.

وحول سبب تألقه مع توخيل، أجاب: “كان يراني كمهاجم أتواجد في منطقة الجزاء وأسجل الأهداف.. لكن في أحيان أخرى: اللاعب القادر على الربط، والمساعدة في خروج الفريق من تحت الضغط.. وعند استلامي الكرة أبحث عن الأجنحة، كلاعب رقم 10”.

وبشأن حلمه بحصد كأس العالم، قال: “التتويج بكأس مع إنكلترا يسيطر على فكري دائماً.. كان الأمر مؤلماً عندما كنا قريبين من ذلك ولم يحدث”.

واستكمل: “الآن نحن مجموعة قوية، ونستهدف الخطوة التالية.. وكي تكون فريقاً فائزاً، تحتاج إلى تلك اللحظات من عدم الراحة.. سيكون الفوز بكأس العالم بمثابة الحلم، لكن علينا التأهل أولاً”.

وفيما يتعلق بأسلوب لعب إنجلترا تحت قيادة توخيل، أجاب: “تحدثنا عن الضغط المعاكس سريعاً عند خسارة الكرة، خاصةً من جانب المهاجمين”.

وأضاف: “سنحاول البناء والاستحواذ على الكرة كثيراً وخلق العديد من الفرص.. لدينا الفريق القادر على فعل ذلك، والشباب القادرون على جلب الطاقة للفريق، وعلينا إشعال الحماس في ملعب ويمبلي غداً”.

أما عن شعوره عند تولي توخيل المهمة، أتم نجم بايرن ميونخ: “لم أتوقع ذلك، لم أفكر فيه كمدرب لمنتخبات.. لكن عند الإعلان عن الأمر، شعرت بالحماس والسعادة، بعد العمل معه في الموسم الماضي.. أعرف ما يمكنه تقديمه للفريق”.