منتخبنا الوطني الأولمبي يفتتح اليوم مشواره بمواجهة المنتخب السعودي

فـي بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم بمسقط

يفتتح اليوم منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم مشواره في النسخة السادسة من بطولة اتحاد غرب آسيا تحت ٢٣ عامًا التي تستضيفها سلطنة عُمان خلال الفترة من ١٩ إلى ٢٥ مارس الجاري وذلك عندما يلاقي المنتخب السعودي في الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً على ملعب استاد السيب الرياضي. وتقام اليوم أيضًا ثلاث مواجهات أخرى في البطولة، حيث يلتقي الأردن مع الكويت في الساعة الثامنة والنصف مساءً على ملعب أرضية مجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر، تليها المباراة الثانية بين سوريا ولبنان في الساعة الحادية عشرة والنصف، ويتبارى منتخبا البحرين والإمارات في الساعة الثامنة والنصف مساءً على ملعب أرضية استاد السيب الرياضي. وقد أكمل منتخبنا الوطني الأولمبي كافة تحضيراته للقاء اليوم أمام المنتخب السعودي حيث يسعى إلى تحقيق أول انتصارات له في البطولة من أجل الوصول إلى الدور النصف النهائي حيث ينص نظام البطولة على أن يلتقي منتخبا كل مجموعة في مباراة واحدة بينهما بالدور الأول (الثمانية) وتتأهل المنتخبات الأربعة الفائزة من هذه المواجهات إلى الدور قبل النهائي، ثم ينتقل الفائزان إلى المباراة النهائية على أن تستمر المنتخبات التي لم تتعدَّ هذه الأدوار باللعب لتحديد المراكز من ٣ إلى ٨. وزعت المنتخبات المشاركة على أربع مجموعات، بواقع منتخبين في كل مجموعة؛ المجموعة الأولى سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية والمجموعة الثانية البحرين والإمارات والمجموعة الثالثة سوريا ولبنان والمجموعة الرابعة الأردن والكويت. واختار المدرب الوطني بدر الميمني 23 لاعبًا للمشاركة في البطولة بعد ختام المعسكر الداخلي الذي اختتم يوم أمس الأول تم التركيز فيه على مجموعة من التدريبات التكتيكية والفنية المتنوعة بهدف الوقوف على المستوى الفني والبدني للاعبين وخاض منتخبنا في معسكره الداخلي مباراة واحدة أمام نادي عُمان فاز فيها بنتيجة 1/‏صفر.