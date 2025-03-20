القاهرة الإخبارية : اعتراض صاروخ أطلق من اليمن خارج الأجواء الإسرائيلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 20 مارس 2025 08:26 مساءً - أذاعت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا، نقلته عن مراسلتها، يفيد بأنه تم اعتراض صاروخ أطلق من اليمن خارج الأجواء الإسرائيلية.

وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق من اليوم، إصابة 13 شخصًا، عندما هرع سكان فى تل أبيب والقدس إلى الملاجئ، إثر انطلاق صافرات الإنذار خلال اختراق صاروخ أُطلق من اليمن، الأجواء الإسرائيلية واعتراضه.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية ، اليوم الخميس، أن صفارات الإنذار دفعت ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ في الرابعة صباحًا بالتوقيت المحلي في حين قالت جماعة الحوثيين في اليمن إنهم كانوا يستهدفون مطار بن جوريون والذي تعطلت الرحلات الجوية فيه لفترة وجيزة بسبب الهجوم.