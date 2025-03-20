أخبار اليمن : العدو يعاود استهداف الحديدة بـ5 غارات

دوت الخليج -

العدو يعاود استهداف الحديدة بـ5 غارات

شن العدوان الأمريكي اليوم 5 غارات على مديرية زبيد بمحافظة الحديدة. العدو يعاود استهداف الحديدة بـ5 غاراتشن العدوان الأمريكي اليوم 5 غارات على مديرية زبيد بمحافظة الحديدة. وأوضح مصدر محلي أن العدوان الأمريكي عاود استهداف محلج القطن في زبيد بخمس غارات. وكان العدوان الأمريكي شن في وقت سابق، غارتين على محلج القطن مديرية زبيد، وغارة على منطقة العرج في مديرية باجل، و12 غارة على مصنع الحبشي للحديد في مديرية الصليف، ما أدى إلى تدميره.

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