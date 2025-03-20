تأثير النظر المطول إلى شاشة الموبايل على البشرة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 20 مارس 2025 08:49 مساءً - أسباب تأثير شاشات الموبايل على البشرة

النظر المطول إلى شاشة الموبايل قد يكون له تأثير سلبي على بشرتك، وذلك نتيجة عدة عوامل. من بين هذه العوامل:

الضوء الأزرق: تبعث شاشات الهواتف الذكية ضوءاً أزرق يمكن أن يؤثر على صحة البشرة عن طريق إحداث تلف في خلايا الجلد والتسريع من ظهور علامات الشيخوخة.

تبعث شاشات الهواتف الذكية ضوءاً أزرق يمكن أن يؤثر على صحة البشرة عن طريق إحداث تلف في خلايا الجلد والتسريع من ظهور علامات الشيخوخة. التوتر والإجهاد: الاستخدام المستمر للهواتف يمكن أن يسبب توترًا يؤدي إلى إفراز الجسم لهرمونات تؤثر سلبًا على صحة البشرة.

الاستخدام المستمر للهواتف يمكن أن يسبب توترًا يؤدي إلى إفراز الجسم لهرمونات تؤثر سلبًا على صحة البشرة. زيادة نشاط الغدد الدهنية: الضغط المستمر على الجلد أثناء استخدام الهاتف يمكن أن يساهم في زيادة إفراز الزيوت، مما يؤدي إلى مشاكل في البشرة مثل حب الشباب.

كيفية الحد من الأضرار على البشرة

لحماية بشرتك من الأضرار المحتملة الناتجة عن النظر المطول إلى شاشة الموبايل، يمكنك اتباع بعض الخطوات البسيطة:

تقليل وقت استخدام الشاشة

حاول تحديد مدة استخدام الهاتف ولا تسهر لفترات طويلة دون راحة.

استخدام مرشحات الضوء الأزرق

قم بتفعيل خيار مرشح الضوء الأزرق في إعدادات هاتفك ليلاً للحد من التعرض إلى الضوء الأزرق.

العناية بالبشرة

من المهم الاعتناء بالبشرة عن طريق استخدام مرطبات وكريمات واقية من الشمس للحماية من الأضرار البيئية والضوئية.

الخلاصة

في النهاية، النظر المطول إلى شاشات الموبايل له تأثير ملموس على صحة البشرة، لكن بتجنب بعض العادات السيئة واتخاذ بعض التدابير الوقائية، يمكن الحد من هذه الأضرار بشكل كبير والحفاظ على بشرة صحية وجميلة.