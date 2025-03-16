فريق الأرياف بالرستاق ينظم سباقا للجري لمسافة 5 كم

الرستاق - من سيف الغافري:

نظم فريق الأرياف التابع لنادي الرستاق سباقا للجري تزامنا مع الفعاليات الرياضية الرمضانية التي ينظمها الفريق هذا العام وشهد السباق اهتمامًا ملحوظًا ومشاركةً واسعةً من قبل أهالي قرى وادي الحاجر حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من 80 متسابقاً من فئة العموم، و 20 مشاركا من فئة الشباب ، وانطلقت صافرة بداية السباق من أمام مدرسة حاجر بني عمر للتعليم الأساسي وصولاً الى المجلس العام لقرية حاجر بني عمر لمسافة خمسة كيلومترات.وفي نهاية السباق قام حمد بن خميس بن حميد المعمري بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى حيق حصل عمار بن ياسر السالمي على المركز الأول . وجاء مازن بن سالم الريامي في المركز الثاني، ومحمود بن مبارك المعمري في المركز الثالث. وحول السباق قال سيف بن يعرب المعمري رئيس الفريق: سعداء بالمشاركة الواسعة من قبل الكبار ومختلف الفئات العمرية ، الأمر الذي يعطي مؤشرًا صحيًا بعدد عشاق رياضة العدو والركض، مؤكداً على ضرورة المحافظة على هذه الرياضة والعناية بها ليكون أبطالها ممثلين لعمان في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية ، وقدم الشكر لكلّ من ساهم في إنجاح هذا الحدث سواء بالتنظيم أو المشاركة أو الحضور أو الدعم المادي، ونخص بالشكر شركة (بوكاري سويت) الداعم الرئيسي الذي ساهم في إنجاح هذا الحدث الرياضي المميز، متمنيًا تكرار مثل هذه المسابقات التي تنمّي شعور التكاتف المجتمعي والانتماء الوطني والتآلف الشبابي.