سان جيرمان يقترب من لقب الدوري الفرنسي

سان جيرمان يقترب من لقب الدوري الفرنسياقترب باريس سان جيرمان من تحقيق لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه الكبير 3-1 على ضيفه أولمبيك مرسيليا مساء الأحد، ليعزز هيمنته على الصدارة.

سجل ثلاثية النادي العاصمي، عثمان ديمبلي في الدقيقة (16)، ونونو مينديز (41)، وبول ليرولا بالخطأ في مرمى فريقه (75)، بينما سجل أمين غويري هدف مارسيليا في الدقيقة (50).

ومع اقتراب نهاية الموسم، يتجه باريس سان جيرمان نحو لقب الدوري، بلا هزيمة، برصيد 68 نقطة، متقدما بفارق 19 نقطة على مرسيليا صاحب المركز الثاني، مع تبقي ثماني جولات فقط.

وفي الجولة ذاتها، فاز ليون على لوهافر بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليرفع رصيده إلى 45 نقطة، مقابل 21 نقطة لفريق لوهافر في المركز السادس عشر.

كما فاز سانت ايتيان على مونبيليه بهدفين دون رد، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس عشر، مقابل 15 نقطة لمونبيلية في المركز الثامن عشر (الأخير).

وفاز ستراسبورغ على تولوز بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز السابع، مقابل 34 نقطة لتولوز في المركز العاشر.