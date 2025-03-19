مدرب الأردن: مباراة فلسطين أهم من لقاء كوريا الجنوبية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 مارس 2025 05:49 مساءً - ظهر جمال السلامي، مدرب المنتخب الأردني، في مؤتمر صحفي، للحديث عن مواجهة النشامى أمام فلسطين، التي ستقام غداً الخميس، ضمن الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأكد السلامي أن المنتخب الأردني على أتم الجاهزية لحصد كامل الغلة النقطية أمام المنتخب الفلسطيني.

وأفاد بأن نجم الكرة الأردنية موسى التعمري جاهز للمشاركة، لكن لدى المنتخب غياب مهم يتمثل في اللاعب علي علوان بسبب الإصابة.

وأشار: “مباراة فلسطين أهم من لقاء كوريا الجنوبية كونها تمثل تحدياً لتغيير نهج المباريات الأولى”.

وأتم: “المنتخب الفلسطيني قوي في الجانب الهجومي ويمتلك طريقة مميزة للتعامل مع الكرات الطويلة”.