فريق الجزيرة الرياضي الثقافي ينظم إفطارًا جماعيًا وأمسية رمضانية

عبري -(الوطن):

نظم فريق الجزيرة الرياضي الثقافي، إفطارًا جماعيًا تلاه أمسية رمضانية، برعاية سعادة الشيخ هلال بن سلطان الكلباني، والي ولاية لوى وذلك بقاعة ريفانا للأفراح.

شهد الإفطار الجماعي حضورًا غفيرًا من أبناء بلد مقنيات، مما يعكس روح التلاحم والتواصل والتعاون بين أفراد المجتمع.

وألقى سلطان الجابري محاضرة دينية تناول فيها فضائل شهر رمضان المبارك.

من جانبه، أوضح الدكتور عطية، مدير مركز مقنيات الصحي، في كلمته للحضور، الأمور الواجب مراعاتها أثناء الصيام، خاصة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، كما شدد على أهمية الفحص الدوري للحفاظ على صحتهم.

وبعد صلاة التراويح، انطلقت فعاليات الأمسية الرمضانية، حيث ألقى رئيس الفريق، الأستاذ حميد العدواني، كلمة تحدث فيها عن خطة الفريق والأهداف المستقبلية، واهمية تعزيز دور الفريق في العمل التطوعي خدمة للمجتمع ، واهم المباريات المجتمعية التي ينوي الفريق تنفيذها.

كما قام سعادة الشيخ، راعي المناسبة، بتكريم الإدارة السابقة للفريق والفائزين في المسابقة الثقافية، بالإضافة إلى تكريم الرعاة.

وتضمنت فقرات الحفل مساجلات شعرية وفقرة إنشادية، إلى جانب سحوبات للحضور، كما قدمت طالبات مدرسة الظهرة للتعليم الأساسي لوحة فنية تجسد نفحات شهر رمضان المبارك.

وفي لفتة تكريمية، تمت دعوة رئيس الفريق السابق، حمدان الكلباني، للمشاركة في تكريم الفائزين والمشاركين في مسابقة القرآن الكريم.

وكانت مفاجاءة الحفل بإعلان مالك مركز الهتان التجاري محمد بن مبارك الكلباني بتخصيص مركز الهتان ليكون وقفا خاصا لفريق الجزيرة كمشروع استثماري يعود ريعه إلى صندوق الفريق، وتعد المبادرة الأولى من نوعها التي يحظى بها فريق الجزيرة كدعم مالي استثماري من المجتمع المحلي.