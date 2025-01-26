اليوم .. صحار يواجه صحم فـي النهائي وأنظاره على اللقب الأول والسويق يلاقي النصر على المركز الثالث

فـي ختام دوري الدرجة الثانية لكرة اليد

يسدل الستار مساء اليوم على منافسات دوري عام السلطنة للدرجة الثانية لكرة اليد للموسم الرياضي 2024 /‏2025م بإقامة المباراة النهائية بين ناديي صحم وصحار في الساعة الخامسة مساء على ملعب الصالة الرياضية بمجمع صحار الرياضي، وذلك تحت رعاية المهندس سعيد بن محمد المسعودي الرئيس التنفيذي لشركة صحار ألمنيوم بحضور موسى بن خميس البلوشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد واعضاء مجلس الإدارة ورؤساء ممثلي الأندية المشاركة في الدوري، ويسبق المباراة النهائية مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين ناديي النصر والسويق.

ويدخل ناديا صحار وصحم لقاء اليوم من أجل الظفر باللقب الذي طال انتظاره بعد مشواره طويل بذلوه فيه الكثير حتى الوصول إلى النهائي لذلك من المؤكد بان تكون المباراة النهائية مسك الختام نظرا لتقارب المستوى الفني بيهم ولعبوا من قبل في المرحلة الثانية، حيث تمكن صحم من الفوز على صحار بنتيجة 28/‏ 20 وعرف كل منهما نقاط الضعف والقوة ووضع مدربا الطرفين التشكيلة والخطة المناسبة التي سيلعبان بها كما ضمن الفريقان التأهل إلى منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة اليد في الموسم القادم 2025/‏2026م.

واشتمل دوري هذا العام على ثلاث مراحل بمشاركة 9 أندية وزعت على مجموعتين الأولى ضمت أندية صحم ومرباط والاتحاد والنصر والثانية المصنعة والسويق وبدية ومصيرة وصحار ففي المرحلة الاولى لعبت جميع الأندية دوري من مرحلة واحدة «تجميع نقاط» تأهل من المجوعتين أندية النصر وصحم وصحار والسويق لعبت الأندية الأربعة المتأهلة دوري من مرحلة واحدة تجميع نقاط وفي المرحلة الثالثة لعب صاحب المركز الأول مع صاحب المركز الرابع « مباراة واحدة» وصاحب المركز الثاني مع صاحب المركز الثالث «مباراة واحدة» في الدور النصف النهائي والذي اسفرت عن فوز صحار على النصر 32/‏31 وتأهل صحار إلى النهائي وفي المباراة الثانية فاز صحم على السويق 24/‏21 وصعد صحم هو الآخر إلى النهائي لأول مرة في تاريخه.

ألقاب

الجدير بالذكر بان نادي مجيس يحمل لقب دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي 2023/‏2024 م بعد فوزه على نادي الشباب بنتيجة 29 /‏ 20 وكانت أول نسخة لدوري الثانية فاز بها نادي سداب موسم 1989/‏1990 والنصر موسم 1990/‏1991 والعروبة موسم 1991 /‏1992 وقريات موسم 1992/‏1993 وفنجاء موسم 1993/‏1994 ومجيس 1994/‏1995 و1995/‏1996 النصر و1996/‏1997 السيب و 1997/‏1998 مجيس ومنذ موسم 1998 /‏1999 وحتى موسم 2002/‏2003 لم يقيم اي دوري للدرجة الثانية وعاد من جديد في مويم 2003/‏2004 وفاز مجيس باللقب وموسم 2004/‏2005 فاز خصب باللقب و موسم 2005/‏2006 النصر وموسم 2006/‏2007 فنجاء وموسم 2007/‏2008 ظفار وموسم 2008/‏2009 الاتفاق وموسم 2009/‏2010 النصر وموسم 2010/‏2011 ظفار وموسم 2011/‏2012 الرستاق وموسم 2012/‏2013 قريات وموسم 2013/‏2014 النصر وموسم 2014/‏2015 م الشباب في موسم 2015/‏2016 اقيم دوري الدمج وفي موسم 2016/‏2017 السويق و2017/‏2018 صلالة و2018/‏2019 لم يقم دوري الدرجة الثانية لدمج جميع الاندية مع بعضها البعض تحت مسمى دوري عام السلطنة وفي موسم 2019/‏2020 اقيم دوري الدمج و 2020/‏2021 لم يقم بسبب جائحة كرونا و موسم 2021/‏2022 البشائر وموسم 2022 /‏2023 صلالة .

جوائز الدوري

ورصد الاتحاد العماني لكرة اليد جوائز مجزية للفائزين بالمركز الثلاثة الاولى؛ حيث يحصل الفريق الفائز بالمركز الأول على درع و28 ميدالية ذهبية ومكافأة مالية قدرها 3000 ريال عماني، وسيحصل الفريق الفائز على المركز الثاني على 28 ميدالية فضية ومكافأة مالية قدرها 2000 ريال عماني، فيما سيحصل صاحب المركز الثالث على 28 ميدالية برونزية ومكافأة مالية قدرها 1000 ريال عماني.