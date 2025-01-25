هالاند: مرموش سيكون لاعبًا رائعًا بالنسبة لنا

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أحمد جودة - القاهرة - علق النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي على انضمام النجم المصري عمر مرموش إلى صفوف السيتيزنز في الميركاتو الشتوي الحالي، مؤكدا أن اللاعب سيكون إضافة قوية للعملاق الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

هالاند يعلق على انضمام مرموش إلى السيتي

وقال هالاند في تصريحات صحفية عقب مواجهة فريقه أمام تشيلسي، "هناك سبب وراء قيام مانشستر سيتي بشراء عمر مرموش لأنه يتمتع بشيء خاص".

وأضاف مهاجم السيتي، "لقد انضم إلى الفريق مباشرةً، والأمر يتعلق بالتعرف عليه في أسرع وقت ممكن، سيكون لاعبًا رائعًا بالنسبة لنا".

وكان قد أعلن السيتيزنز يوم الخميس الماضي التعاقد مع عمر مرموش قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني، بمقابل 75 مليون يورو بالإضافة إلى 5 مليون يورو إمتيازات.

وحقق مانشستر سيتي اليوم السبت فوزا كبيرا على نظيره تشيلسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار منافسات مسابقة البريميرليج، لموسم 2024-2025.