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أحمد جودة - القاهرة -

اشاد نينوس توم المدير الرياضي لنادي اساريسكا السويدي، بإمكانيات اللاعب الشاب يوسف عفيفي نجم النادي الأهلي الحالي.

المدير الرياضي لـ اساريسكا السويدي: انتظروا يوسف عفيفي في الدوريات الأوروبية الكبرى

وقال نينوس توم المدير الرياضي لنادي اساريسكا السويدي في حواره مع ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "لدينا اهتمام وعلاقة بمصر قوية للغاية، ومن خلال شريكنا في مصر، حصلنا على مدار السنوات الماضية على لاعبين شباب جيدين للغاية".

وأضاف: "كان اخرهم يوسف عفيفي قائد فريق الأهلي للناشئين والمنتخب الوطني المصري".

واختتم حديثه قائلًا: "نأمل ونعتقد أنه لديه القدرة على أن يصبح نجما جديدا في بلاده وبالدوريات الأوروبية الكبرى ترقبوا يوسف عفيفي في الفترة المقبلة".