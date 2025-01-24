الرياضة

المدير الرياضي لـ اساريسكا السويدي: انتظروا يوسف عفيفي في الدوريات الأوروبية الكبرى

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المدير الرياضي لـ اساريسكا السويدي: انتظروا يوسف عفيفي في الدوريات الأوروبية الكبرى

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أحمد جودة - القاهرة -  

اشاد نينوس توم المدير الرياضي لنادي اساريسكا السويدي، بإمكانيات اللاعب الشاب يوسف عفيفي نجم النادي الحالي.

المدير الرياضي لـ اساريسكا السويدي: انتظروا يوسف عفيفي في الدوريات الأوروبية الكبرى

وقال نينوس توم المدير الرياضي لنادي اساريسكا السويدي في حواره مع ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور: "لدينا اهتمام وعلاقة بمصر قوية للغاية، ومن خلال شريكنا في مصر، حصلنا على مدار السنوات الماضية على لاعبين شباب جيدين للغاية".

وأضاف: "كان اخرهم يوسف عفيفي قائد فريق الأهلي للناشئين والمنتخب الوطني المصري".

واختتم حديثه قائلًا: "نأمل ونعتقد أنه لديه القدرة على أن يصبح نجما جديدا في بلاده وبالدوريات الأوروبية الكبرى ترقبوا يوسف عفيفي في الفترة المقبلة".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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