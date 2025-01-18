مادجيك مان يخطف سباق القدرة والتحمل لمسافة 100كم ببركاء

تصوير ـ راشد الطوقي :



تُوِّج الفارس آدم بن طالب البلوشي بالمركز الأول في سباق القدرة والتحمل المحلي لمسافة 100كم لهذا الموسم 2024/‏2025م بتنظيم الاتحاد العُماني للفروسية والسباق

وذلك بعد تحقيقه المركز الأول بواسطة الحصان مادجيك مان بواسطة مدربه عبدالله بن خليفة العزيزي وخطف الميدالية الذهبية، أما المركز الثاني والميدالية الفضية فكان للحصان ماركيرس رويال فلاير وفارسه بدر بن سالم البلوشي ومدربه محمد بن حمود البلوشي، والمركز الثالث والميدالية البرونزية ذهب للحصان فيليش البراكة وفارسه خالد بن سعيد البلوشيومدربه سالم بن أحمد البلوشي، حيث احتضن السباق ميدان قرية المحامد للقدرة والتحمل، واشتملت المنافسة على سباق محلي لمسافة 100 كم، حيث وصل عدد الخيول المشاركة إلى 51 خيلًا في السباق المحلي لمسافة 100 كم، وقد سبق انطلاق المنافسة الفحص البيطري لجميع الخيول قبل موعد الانطلاق بيوم واحد من أجل التأكد من سلامتها وجاهزيتها وذلك من الساعة الثالثة مساء وحتى الساعة الخامسة مساء، كما اشتملت المسابقة على سباق 40كم تأهيلي و80 كم تأهيلي.

وقد شهد السباق منافسة وحماسًا بين المشاركين، حيث تم استبعاد عدد من الخيول في السباق، وتمكنت من اجتياز السباق في مراحله الأربع عدد من الخيول. وفي ختام المنافسات قام رئيس لجنة المشرفين ورئيس لجنة الحكام ورئيس لجنة الرياضات الدولية بالاتحاد العماني للفروسية والسباق بتتويج أبطال السباق والحاصلين على المراكز الأولى بحضور عدد من أعضاء اللجان المشرفة على السباق.