اليوم..انطلاق منافسات ثمانيات كرة القدم للمؤسسات الحكومية

تنطلق اليوم منافسات بطولة وزارة الثقافة والرياضة والشباب لثمانيات كرة القدم للمؤسسات الحكومية لعام 2025م، وذلك بإقامة 8 مباريات تقام على ملعب نادي الأمل، ففي المجموعة الأولى، يلتقي فريق وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياة مع فريق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويلتقي فريق وزارة العدل والشؤون القانونية مع فريق بلدية مسقط، أما في المجموعة الثانية، فسيخوض فريق الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء مباراته الأولى مع فريق وزارة الداخلية، ويواجه فريق المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فريق وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، فيما سيلعب في المجموعة الثالثة فريق هيئة البيئة ضد فريق وزارة التربية والتعليم، كما يلاقي فريق وزارة الثقافة والرياضة والشباب فريق شؤون البلاط السُّلطاني، وفي المجموعة الرابعة، يلتقي فريق مجلس الشورى مع فريق البنك المركزي العُماني، وسيواجه فريق هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية فريق وزارة الاقتصاد، وستبدأ المباريات من الساعة السادسة إلى الساعة التاسعة مساءً في ملعب نادي الأمل الرياضي، ومدة كل مباراة ساعة على أن تقام خلال الساعة الواحدة مباراتان.

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