مباراتان فـي انطلاق الدور الثاني لدوري الدرجة الثانية لكرة اليد

تقام اليوم مباراتان في انطلاق الدور الثاني والنهائي لدوري عام سلطنة عُمان للدرجة الثانية لكرة اليد للموسم الرياضي 2024/‏2025م، حيث يلتقي في المباراة الأولى النصر مع السويق في الساعة الثالثة عصرًا على ملعب الصالة الرياضية بنادي عُمان، ويلعب في المباراة الثانية صحار مع صحم في الساعة الخامسة مساء على ملعب الصالة الرياضية بمجمَّع صحار الرياضي وتلعب الأندية الأربعة المتأهلة إلى الدور الثاني دوري من مرحلة واحدة، بعدها يلعب صاحب المركز الأول مع صاحب المركز الرابع «مباراة واحدة» ويلتقي صاحب المركز الثاني مع صاحب المركز الثالث «مباراة واحدة» في مباراتي الدور النصف النهائي التي ستقام يوم الجمعة القادم على ملعب الصالة الرياضية بنادي عُمان، الأولى في الساعة الثالثة مساء، تليها المباراة الثانية في الساعة الخامسة مساء والفائز من منهما يتأهل إلى المباراة النهائية التي ستقام يوم الأحد بالمجمَّع الرياضي بصحار تسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

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