نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل تشيلسي المتوقع أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل بورنموث ضيفا على نظيره تشيلسي، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2025/2024.

تشيلسي يستضيف بورنموث في البريميرليج

ويحتضن ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز، مباراة تشيلسي وبورنموث، ضمن فعاليات الأسبوع الحادي والعشرين من عمر بطولة البريميرليج، تحت صافرة الحكم الإنجليزي روبرت جونز.

ويحتل البلوز المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، بينما يأتي بورنموث في المركز السابع برصيد 33 نقطة.

موعد مواجهة تشيلسي وبورنموث في البريميرليج

من المقرر، أن تنطلق أحداث اللقاء، يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية وقطر، والحادية عشر والنصف بتوقيت الإمارات وعمان.

ومن المتوقع، أن يدخل تشيلسي المباراة، بتشكيل مكون من:

▪︎حراسة المرمى: سانشيز.

▪︎خط الدفاع: كوكوريلا - كولويل - أداربيويو - جوستو.

▪︎خط الوسط: إنزو - كايسيدو - بالمر.

▪︎خط الهجوم: سانشو - نيتو - جاكسون.

القنوات الناقلة لمواجهة تشيلسي وبورنموث في البريميرليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD3.