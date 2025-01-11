موعد مباراة تشيلسي ضد موركاب سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي نظيره فريق موركاب سيتي، مساء اليوم السبت الموافق 11 يناير الجاري، في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في موسمه الحالي.

موعد مباراة تشيلسي ضد موركاب سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي

من المنتظر أن تقام مباراة تشيلسي وموركامب في دور الـ 64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، مساء اليوم السبت على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

وستنطلق صافرة مباراة تشيلسي ضد موركاب سيتي، في تمام الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وموركامب في كأس الاتحاد الإنجليزي

ويمكنكم مشاهدة ومتابعة مباراة تشيلسي ضد موركاب سيتي، مساء اليوم السبت عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports 1HD.

تبث مباراة تشيلسي وموركامب في كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم السبت في دور الـ 64 عبر بي إن سبورتس إتش دي.

