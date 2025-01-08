نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 8 اهداف وفوز الأقصر والتعدين بالجولة 12 بالصعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أختتمت اليوم منافسات الجولة 12 بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثاني ' ب ' جنوب الصعيد، وشهدت الجولة إحراز 8 اهداف خلال 5 مباريات

حيث سقط مركز شباب سوهاج فى فخ الخسارة بملعبه أمام ضيفه النصر للتعدين بهدف نظيف، ليتوقف رصيد مركز شباب سوهاج عند النقطة 13 فيما ارتفع رصيد النصر للتعدين للنقطة 27.

وسقط مكادى فى فخ الخسارة بهدف نظيف أمام ضيفه الاقصر بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب استاد خالد بشارة، ليتوقف رصيد مكادى عند النقطة 11 فيما ارتفع رصيد الأقصر للنقطة 21.

وتعادل كيما اسوان أمام ضيفه طهطا بنتيجة 2/2، ليرتفع رصيد كيما اسوان للنقطة 8 فيما ارتفع رصيد طهطا للنقطة 13.

وسقط المدينة المنورة فى فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه قوص بنتيجة 1/1، ليرتفع رصيد المدينة المنورة للنقطة 21 فيما ارتفع رصيد قوص للنقطة 12.

وتعادل سلبيا شبان قنا أمام ضيفه وشقيقه الالمونيوم، ليرتفع رصيد شبان قنا للنقطة 11 فيما ارتفع رصيد الالمونيوم للنقطة 22.

جدول ترتيب المجموعة:

1 - النصر للتعدين 27 نقطة.

2 - الالمونيوم 22 نقطة.

3 - الأقصر 21 نقطة.

4 - المدينة المنورة 21 نقطة.

5 - طهطا 13 نقطة.

6 - مركز شباب سوهاج 13 نقطة.

7 - قوص 12 نقاط.

8 - مكادى 11 نقطة.

9 - شبان قنا 11 نقاط.

10 - كيما اسوان 8 نقاط.