نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال أمام الاتحاد في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حدد البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة الكلاسيكو أمام اتحاد جدة، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة الهلال ضد الاتحاد

يلتقي الاتحاد مع نظيره الهلال، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025 على ملعب "المملكة أرينا" في ربع نهائي كأس الملك، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الاتحاد

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: حمد اليامي، حسان تمبكتي، علي البليهي، رينان لودي.

خط الوسط: ناصر الدوسري، محمد كنو، ماركوس ليوناردو

خط الهجوم: مالكوم، عبد الله الحمدان، سالم الدوسري.

وتنقل مباراة الهلال ضد الاتحاد عبر شبكة قنوات "SSC" السعودية الرياضية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات كأس خادم الحرمين الشريفين في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

