نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي ماهر: قدمنا مباراة جيدة رغم الغيابات وسنقاتل للصعود لدور الثمانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد علي ماهر، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، أن فريقه قدم أداءً جيدًا رغم الغيابات العديدة التي أثرت على التشكيلة الأساسية.

وأوضح علي ماهر خلال المؤتمر الصحفي عقب مواجهة الزمالك أن المباراة كانت صعبة للغاية، نظرًا لخبرة لاعبي الزمالك التي تزيد من تحديات المواجهة.

وأشار ماهر إلى أن لاعبي المصري كانوا على قدر المسؤولية رغم ضغط المباريات المستمر، مشيدًا بروحهم القتالية وإصرارهم على تحقيق النتائج الإيجابية كما أعرب عن ثقته الكبيرة في قدرة الفريق على الفوز في المباراتين القادمتين وحجز بطاقة التأهل إلى دور الثمانية.

وأضاف ماهر: "جماهير المصري منحتنا دفعة كبيرة اليوم، وكان لتشجيعهم دور أساسي في رفع معنويات اللاعبين داخل الملعب " متحدثا عن أداء اللاعب البنيني سامادو، معتبرًا إياه موهبة واعدة، مؤكدا على مستواه سيتحسن كثيرًا مع مزيد من التأقلم واكتساب الخبرة.

واختتم المدير الفني تصريحاته بالإشادة بحارس المرمى محمود جاد الذي يبذل مجهودًا كبيرًا خلال التدريبات، مقدمًا الشكر للكابتن مصطفى فتحي على عمله الدؤوب مع حراس المرمى، ما ساهم في تطوير أدائهم بشكل واضح.

