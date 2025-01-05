انت الأن تتابع خبر كلاسيكو إنجلترا: محمد صلاح يسجل في تعادل ليفربول أمام مانشستر يونايتد (2/2) في الدوري الإنجليزي الممتاز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستمر البحث عن ملخص أهداف ونتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وانتهت مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في كلاسيكو إنجلترا بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وشارك الدولي المصري محمد صلاح في مباراة اليوم وسجل هدف فريقه الثاني من ركلة جزاء ووصل للهدف رقم 18 في بطولة الدوري، ويستعرض موقع تحيا مصر تفاصيل مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

بدأت مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز بضغط قوي من جانب ليفربول بحثا عن تسجيل الهدف الأول، ولكن فاجئ مانشستر يونايتد الجميع وضغط في المقابل على الريدز وأهدر فرصة هدف التقدم عن طريق عماد ديالو.

وأهدر ديالو أغرب فرص المباراة بعد انفراه بالمرمى، وحاول ليفربول الرد على مانشستر يونايتد ولكن لم يكن هناك أي جديد في الشوط الأول، وينتهي الشوط الأول بين ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ملخص أهداف ونتيجة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز

ومع بداية الشوط الثاني من مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز كان فريق مانشستر يونايتد الأفضل وسجل ليساندرو مارتينيز الهدف الأول في الدقيقة 52 بطريقة رائعة.

ليفربول ومانشستر يونايتد

وعاد ليفربول سريعا وسجل الهدف الأول والتعادل في الدقيقة 53 عن طريق كودي جاكبو، واستمر ضغط الريدز لتسجيل الهدف الثاني وحصل الفريق على ركلة جزاء في الدقيقة 70 وسجلها محمد صلاح بنجاح.

وتعادل مانشستر يونايتد سريعا في الدقيقة 80 عن طريق عماد ديالو، واستمرت الإثارة في الدقائق الأخيرة والتي شهدت إضاعة العديد من الأهداف.

وانتهت مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولة العشرين بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

جدول الترتيب بعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز