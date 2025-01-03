نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. لاعب ريال مدريد ينتقل إلى إسبانيول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي إسبانيول عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع الإسباني الشاب بابلو رامون مدافع ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الجارية.

إسبانيول يتعاقد مع الإسباني بابلو رامون

ونشر إسبانيول في بيانه الرسمي، قائلًا "اجتاز رامون الفحص الطبي صباح يوم الجمعة ومن المقرر أن ينضم إلى تدريبات الفريق الأول في مدينة داني خاركي الرياضية يوم السبت المقبل".

وأضاف النادي الإسباني "وقع بابلو رامون عقدا مع نادي إسبانيول في صفقة انتقال مجانية، لينضم إلى النادي قادما من أكاديمية ريال مدريد في صفقة تستمر حتى عام 2028".

بينما كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن النادي الملكي وضع بند في عقد اللاعب يسمح له بالحصول على 50% من قيمة البيع المستقبلي.

والجدير بالذكر أن المدافع الإسباني البالغ من العمر 23 عاما، انضم إلى صفوف أكاديمية ريال مدريد صيف 2019، قادما من ريال مايوركا، في صفقة انتقال حر.