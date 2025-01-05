رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الشعب المصري بالعام الميلادي الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 5 يناير 2025 03:32 مساءً - هنأ رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق اليوم الأحد الشعب المصري بالعام الميلادي الجديد.

وقال عبدالرازق - في كلمة في مستهل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم - "اِحْتَفَلَتْ مِصْرُ وَكُلُّ شُعُوبِ الْعَالَمِ مُنْذُ أَيَّامٍ بِالْعَامِ الْمِيلَادِيِّ الْجَدِيدِ 2025 ؛ وَبِهَذِهِ الْمُنَاسَبَةِ يَسْعَدُنِي أَنْ أَتَوَجَّهَ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً وَإِلَى شَعْبِ مِصْرَ الْعَظِيمِ مُسْلِمِيهِ وَمَسِيحِيِّيهِ بِأَصْدَقِ التَّهَانِي، رَاجِياً مِنَ ٱلْمَوْلَىٰ جَلَّ وَعَلَا أَنْ يَشْهَدَ الْعَامُ ٱلْجَدِيدُ مَزِيداً مِنَ ٱلْأَمْنِ وَٱلتَّنْمِيَةِ وَٱلْازْدِهَارِ لِمِصْرَنَا ٱلْحَبِيبَةِ، وَأَنْ تَتَوَاصَلَ مَسِيرَةُ ٱلْإِنْجَازِ وَٱلْعَطَاءِ فِي ظِلِّ ٱلْقِيَادَةِ ٱلْحَكِيمَةِ لِفَخَامَةِ ٱلرَّئِيسِ عَبْدِٱلْفَتَّاحِ ٱلسِّيسِي".

وأضاف :"نَحْنُ وقد ودعنا عَاماً مَضَىٰ بِمَا شَهِدَهُ مِنْ أزمات ونِزَاعَات وَتَحَوُّلاتٍ سِيَاسِيَّةٍ وَٱقْتِصَادِيَّةٍ إِقْلِيمِيّاً وَدَوْلِيّاً، فقد استقبلنا عَامَاً جَدِيداً نأمل أن يَحْمِلُ فِي طَيَّاتِهِ بُشَائِرَ ٱلْخَيْرِ وَٱلْأَمَلِ ، نُعَاهِدُ ٱللَّهَ أَنْ نَعْمَلَ سَوِيّاً يَداً بِيَدٍ مِنْ أَجْلِ مُسْتَقْبَلٍ مُشْرِقٍ لِوَطَنِنَا ٱلْغَالِي ، وَعَالَمٍ يَسُودُهُ ٱلْأَمْنُ وَٱلْاِسْتِقْرَارُ، وَيَنْتَصِرُ فِيهِ ٱلْحَقُّ وَٱلْقَانُونُ عَلَىٰ قُوًى الظُّلْمِ وَٱلْعُدْوَانِ".

وواصل رئيس مجلس الشيوخ : "بِمُنَاسَبَةِ ٱحْتِفَالاتِ عِيدِ ٱلْمِيلَادِ ٱلْمَجِيدِ، وهى ذكرى مِيلَادِ ٱلسَّيِّدِ ٱلْمَسِيحِ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ، فاننى أَغْتَنِمُ هَذِهِ ٱلْفُرْصَةَ ٱلطَّيِّبَةَ كَيٓ أَتَقَدَّمَ بِأَسْمَىٰ وَٱسْمِكُمْ جَمِيعاً إِلَىٰ إِخْوَانِنَا ٱلْمَسِيحِيِّينَ ، شركاء الوطن ، بِأَصْدَقِ ٱلتَّهَانِي ٱلْقَلْبِيَّةِ ٱلْمَقْرُونَةِ بِأَطْيَبِ ٱلْأَمَانِي؛، وَإِنَّهَا لَمُنَاسَبَةٌ رُوحَانِيَّةٌ تَأْتِي كُلَّ عَامٍ لِتُجَدِّدَ قِيَمَ ٱلْمَحَبَّةِ وَٱلتَّآخِي ٱلَّتِي تَجْمَعُ شَعْبَ مِصْرَ مِنَ ٱلْمَسِيحِيِّينَ وَٱلْمُسْلِمِينَ تَحْتَ مُظَلَّةِ وَطَنِنَا ٱلْعَزِيزِ".