انت الأن تتابع خبر إبسويتش تاون يهزم تشيلسي بحدث تاريخي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سجل ليام ديلاب وأوماري هاتشينسون هدفين لينهي إبسويتش تاون انتظاراً دام نحو 23 عاماً لم يحقق خلالها أي فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعبه بورتمان رود، إذ تغلب 2-صفر على ضيفه تشيلسي.

ولم يحتفل إبسويتش بالفوز على ملعبه في الدوري الممتاز منذ إبريل/ نيسان 2002 عندما فاز 1-صفر على ميدلسبره، لكنه حقق الفوز على تشيلسي ليصعد إلى المركز 18 في ترتيب الدوري ويوجه ضربة لآمال تشيلسي في الفوز باللقب.

وكتب إبسويتش، الصاعد حديثاً للدوري الممتاز، ختاماً مثالياً لمشواره في العام بالفوز على تشيلسي بهدفين سجلهما ديلاب من ركلة جزاء في الدقيقة 12 وهاتشينسون في الدقيقة 53.

وحصد تشيلسي بذلك نقطة واحدة فقط خلال آخر ثلاث مباريات له في الدوري وتراجع إلى المركز الرابع بفارق عشر نقاط خلف ليفربول المتصدر الذي لعب مباراة أقل.

وتعزز طموح إبسويتش بشكل كبير عندما حصل على ركلة جزاء مبكرة إذ مرر ليف ديفيز الكرة إلى ديلاب الذي سعى بقوة للوصول إليها لكن حارس مرمى تشيلسي فيليب يورجنسن أمسك بساقه.

وحصل إبسويتش على أول ركلة جزاء له في الدوري هذا الموسم ونفذها ديلاب بنجاح في شباك يورجنسن ليبهج جماهير أصحاب الأرض.

وبعدها بدقائق، تصدى يورجنسن لتسديدة قوية من ديلاب ثم فرض تشيلسي سيطرته على المباراة وقدم كل شيء تقريباً باستثناء التسجيل.

وأسكن جواو فيليكس لاعب تشيلسي الكرة في الشباك في الدقيقة 24 لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد مراجعة طويلة لتقنية الفيديو.

وتصدى إطار المرمى لتسديدتين من كول بالمر، جاءت الأولى من ركلة حرة وارتدت الكرة إلى كريستوفر نكونكو الذي تابعها بتسديدة مباشرة باتجاه الحارس كريستيان والتون.

تعادل متوقع لم يتحقق

لم يتحقق التعادل الذي كان متوقعاً، بل عزز إبسويتش تقدمه بالهدف الثاني في وقت مبكر من الشوط الثاني.

وجاء الهدف الثاني عن طريق هاتشينسون الذي انتقل من تشيلسي إلى إبسويتش في صفقة قياسية للنادي بلغت قيمتها 20 مليون جنيه إسترليني (25.10 مليون دولار) قبل بداية الموسم.

وأرسل الدولي الفرنسي أكسل ديساسي تمريرة خاطئة واستخلص ديلاب الكرة وانطلق ثم هيأها إلى هاتشينسون الذي صوبها إلى داخل الشباك ببراعة.

وقال هاتشينسون في تصريحات تلفزيونية «من الجيد أن نكتب التاريخ ونحقق أخيراً الفوز الأول على أرضنا».

ومع تفريط إبسويتش في انتصارات كانت في المتناول في مباريات سابقة هذا الموسم، توترت الأجواء مع اقتراب صفارة النهاية قبل أن تبدأ الاحتفالات الصاخبة.

وقال ديلاب «عملنا بجدية هذا الموسم، ولم تسر الأمور على ما يرام. لقد استحق الفريق الفوز على منافسه، وأظهرنا اليوم أننا فريق ممتاز ودافعنا بشكل جيد وهاجمنا بشكل جيد. نحن في قمة السعادة».