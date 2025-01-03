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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي تشيلسي، استعادة أحد لاعبيه المعارين، مع بداية فترة الانتقالات الشتوية الجارية لموسم 2024-2025.

تشيلسي يعلن عن أولى صفقاته الشتوية

وأصدر البلوز، بيانا رسميا، اليوم الجمعة، يؤكد خلاله قطع إعارة لاعبه آرون أنسيلمينو إلى بوكا جونيور الأرجنتيني.

وكان المدافع الأرجنتيني قد وقع للبلوز في أغسطس الماضي، على عقد طويل الأمد، لكن تشيلسي قرر الإبقاء عليه في بوكا جونيورز على سبيل الإعارة لمدة عام واحد.

ومنذ تلك اللحظة، خاض أنسيلمينو 18 مباراة بمختلف البطولات مع الفريق الأرجنتيني، حتى نهاية عام 2024.

وكلفت صفقة صاحب 19 عاما، العملاق اللندني، نحو 115 مليون جنيه إسترليني.

يذكر أن هذه الصفقة هي الأولى لتشيلسي في يناير الجاري، علما بأن النادي تعاقد مع 13 لاعبا في الصيف الماضي.