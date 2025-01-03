العالم اليوم - عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا يرتفع خلال ديسمبر

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 01:23 مساءً - ارتفع عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا خلال ديسمبر الماضي، بحسب ما أعلنت الوكالة الاتحادية للتشغيل في نورنبرغ الجمعة.

وقالت الوكالة إن عدد العاطلين عن العمل ارتفع الشهر الماضي بواقع 33 ألف شخص على أساس شهري ليصل إلى 2.807 مليون شخص.

وعلى أساس سنوي ارتفع عدد العاطلين عن العمل بواقع 170 ألفا شخص.

ووفقا للبيانات، ارتفع معدل البطالة في ألمانيا بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 6 بالمئة مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.