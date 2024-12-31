نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بلال يعترض على صفقة انتقال بغداد بونجاح إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، يحتاج التعاقد مع 4 لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

أحمد بلال: الأهلي يحتاج 4 صفقات في يناير.. وأرفض ضم بغداد بونجاح

وقال بلال، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" من مصلحة الزمالك، عدم تجديد عقد زيزو بالأرقام المالية المبالغ فيها،ولا يوجد لاعب في مصر يستحق المبلغ المعروض عليه".

وتابع:" تجديد زيزو بالمقابل المادي المتداول سيفتح النيران على النادي، وفي حالة تلقي عرض جيد على الإدارة بيعه بعد تجديد عقده".

وعن احتياجات الأهلي في يناير قال بلال:" الأهلي يحتاج 4 صفقات في يناير، لاعب مركز 8 ومهاجم وجناحين".

وأكمل:" معدل أعمار لاعبي الأهلي كبير، وهناك عدد كبير فوق الـ30 سنة، وأرفض فكرة التعاقد مع بغداد بونجاح، لسببين، هل سيأتي لفترة صغيرة أم لا، وهل سيلعب أساسي أو احتياطي لوسام أبوعلي، وتواجد وسام على مقاعد البدلاء صعب وهتخلص عليه".