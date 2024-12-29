الرياضة

خالد الغندور: علي عهدة الزمالك سيف الجزيري له 5 شهور فقط

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن مصدر بالزمالك بالزمالك كشف له حقيقية توجيه جروس المدير الفني للزمالك بعدم الدفع بسيف الجزيري لاعب الفريق في المباريات.

خالد الغندور: علي عهدة الزمالك سيف الجزيري له 5 شهور فقط 

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "وأكد المصدر ان الإدارة لا تتدخل في عمل جروس ومشاركة الجزيري في المباريات أمر يعود للجهاز الفني".

وتابع: "واوضح المصدر ان الجزيزي له 5 شهور متأخرة فقط وليس 9 شهور كم زعم محاميه مؤكدًا إنه يتم العمل في الفترة الحالية علي توفير جميع المستحقات المتأخرة للاعبين".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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