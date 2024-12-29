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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك قرر ضم سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك لقائمة الفريق في مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها غدًا الأحد في الجولة السابعة من الدوري المصري.

خالد الغندور: رغم إنذار الزمالك جروس يضم سيف الجزيري لقائمة الفريق أمام الاتحاد السكندري

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "ورغم الأزمة الحالية بين سيف الجزيري وإدارة الزمالك بسبب إنذاره للإدارة للحصول على مستحقاته المتأخرة إلا أن جروس قرر ضمه للقائمة".

خالد الغندور يكشف سبب غياب شيكابالا عن جلسة تصوير القميص الجديد

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن سبب غياب محمود عبد الرازق شيكابالا قائد ولاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن جلسة تصوير القميص الجديد للفريق الأبيض.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" شيكابالا رفض التواجد في جلسة التصوير بسبب تأخر وصول القميص الجديد من الشركة التي صممته بجانب عدم وصول بعض الملابس الشتوية الخاصة بالفريق.

وأضاف: تم التواصل مع اللاعب قبل جلسة التصوير ولكنه اعتذر على التواجد