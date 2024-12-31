نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زد ينافس السويحلي الليبي على ضم كهربا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي محمد شبانة عن دخول نادي زد بقوة في مفاوضات مع الأهلي ومحمود كهربا لضم الأخير خلال شهر يناير القادم.

وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن زد ينافس نادي السويحلي الليبي على ضم اللاعب بعدما أصبح الأهلي منفتحا على رحيل اللاعب.

وأضاف شبانة بان كهربا حتى الآن يرغب في استكمال مسيرته مع الأهلي ولم يعطي قرار نهائي بالموافقة على الرحيل سواء على سبيل الإعارة أو الانتقال النهائي.