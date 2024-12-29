نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير هشام ينتقد قرارات لجنة الانضباط بشأن أحداث لقاء الأهلي وبيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام، أن قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم بشأن أحداث لقاء الأهلي وبيراميدز "تهريج"، مشيرًا إلى أن اللجنة عاقبت محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي بشكل غريب جدًا لمدة ثلاث أشهر بينما تم الاكتفاء بإيقاف مروان حمدي مهاجم بيراميدز 6 مباريات فقط.

أمير هشام ينتقد قرارات لجنة الانضباط بشأن أحداث لقاء الأهلي وبيراميدز

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على شاشة قناة النهار الفضائية: "لا أعرف لماذا تأخر المجلس السابق برئاسة جمال علام في إعلان قرارات لجنة الانضباط، وصدور قرارات بعد مباراة أقيمت منذ 7 أشهر، لا يعني سوى (الخوف)، لماذا كانوا خائفين لهذه الدرجة، لجنة الانضباط قامت باتخاذ القرارات وقاموا بتسليمها للاتحاد، الذي ماطل في الإعلان الرسمي خوفا من الهجوم ضدهم".

وأضاف: "اتحاد جمال علام كان خائفًا من الهجوم ضده، ثم ألقوا بالكرة في ملعب المجلس الجديد بقيادة هاني أبوريدة، وتأخر المجلس السابق جعل (الشكل سيئ جدًا) ومجلس أبوريدة ليس له علاقة بالأمر لأنه تولى المسئولية مؤخرًا، هذا المجلس جعل الجميع سعداء برحيله".

وواصل: "تم ايقاف سراج 3 شهور، بسبب منشور على الفيس بوك، بينما مروان حمدي الذي قام بسب الجمهور تم ايقافه 6 لقاءات فقط، رغم أن الطبيعي أن العقوبة كان من المفترض إيقافه لفترة طويلة، لا أعرف المبررات وراء تلك العقوبات الغريبة، وكان من المفترض نشر نص اللائحة بجوار كل عقوبة، ما هو المنطق في إصدار العقوبات ضد عضو مجلس الأهلي ونفس الأمر بالنسبة لـ مهاجم بيراميدز الذي سب الجمهور (علنًا) بالصوت والصورة".

وأكمل: "العقوبة هزيلة لمروان حمدي، وأي لاعب سيقوم بسب الجماهير سيتعرض لايقاف 6 مباريات فقط، فما هي العقوبة التي ستكون بالايقاف لشهور؟!، فما هي الأزمة الكبيرة التي ستجعل لجنة الانضباط ستتخذ قرارًا أكثر صرامة، هل هناك شئ بعد سب الجمهور بهذه الطريقة؟!، ما يحدث أمر غير مفهوم مطلقًا".

وزاد: "هل تتخيلون خطورة قيام لاعب بسب جمهور فريق بعينه ويتم ايقافه 6 لقاءات فقط؟!، ما حدث نوع من أنواع التشجيع على السباب، وأعتقد أنه حدث (لخبطة)، الـ6 مباريات كانوا لـ سراج، والـ3 شهور كانوا لـ مروان حمدي، أو يمكن أن الـ6 مباريات هم 6 شهور!".

وتابع: "خالد عبدالفتاح سيتعرض للإيقاف بهذه الطريقة (مرتين) بعدما سبق وتم ايقافه نتيجة للطرد، وبعد 7 شهور سيتعرض للايقاف مرة ثانية!، هل هذا يُعقل؟!، لسنا ضد مبدأ العقوبات، لكن الأزمة في الارتباك الذي حدث من جانب مسئولي اتحاد الكرة السابق".

وأضاف: "جوميز مدرب الزمالك السابق تم ايقافه مباراتين، وقاد الفريق في مباريات عديدة، ثم رحل إلى الفتح السعودي، فماذا نفعل الآن هل نقم بايقاف جروس بدلا منه؟!".

وأتم: "هناك اجتماع غدًا في النادي الأهلي لمناقشة العقوبات الصادرة من لجنة الانضباط".