أعلنت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص منذ قليل عن استقبالها لمولودها الأول بعد 8 سنوات من زواجها، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".
وجاء إعلان كارمن بصيص لهذا الخبر عبر صورة قامت بنشرها عبر حسابها بـ "إنستغرام" وأرفقت بها تعليق ترحب فيه بطفلها أندريا قائلة: "مرحبا بك في العالم طفلي أندريا" وتابعته بالرمز التعبيري القلب الأحمر.
وسبق أن كشفت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص عن حملها لأول مرة بعد 8 سنوات من الزواج، وشاركت الخبر لجمهورها من خلال رسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، في شهر سبتمبر الماضي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كارمن بصيبص ترزق بطفلها الأول أعلنت الفنانة اللبنانية كارمن بصيبص منذ قليل عن استقبالها لمولودها الأول بعد 8 سنوات من زواجها وذلك عبر حسابه إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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