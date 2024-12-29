الرياضة

محمد صديق: أي لاعب يتمنى الانضمام للأهلي ومحظوظ باللعب مع جوزيه

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمد صديق لاعب الزمالك والأهلي السابق عن بداية مسيرته مع كرة القدم.

محمد صديق: أي لاعب يتمنى الانضمام للأهلي ومحظوظ باللعب مع جوزيه

وقال صديق في تصريحاته لبرنامج ستاد المحور: تأسست على يد الكابتن حلمى طولان وأنا محظوظ بذلك، وكابرال من أعظم مدربي الزمالك ونجح فى بناء فريق قوي.

وأضاف: قضيت 4 مواسم فى الزمالك وحققت بطولات كثيرة، ورحلت عن الأبيض بسبب عدم الاستقرار الفني والإداري.

وتابع: وقعت للمقاولون بعد الرحيل عن الزمالك، وحسام البدري طلب ضمي للأهلي من المقاولون.

وأكمل: لم ألعب أساسيًا فى بداياتي مع ، وإصابة عماد النحاس وأحمد السيد ساهمت فى ظهوري بشكل أساسي مع الأهلي.

وواصل: الاستقرار الفني والإداري والمالي متواجد فى الأهلي بصفة منتظمة، وأنا محظوظ باللعب مع جيل مانويل جوزيه، وأى لاعب يتمنى اللعب للأحمر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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