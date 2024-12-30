عاجل.. وفاة الملحن ناصر عارف

القاهرة - محمد ابراهيم - رحل عن عالمنا منذ قليل الملحن ناصر عارف، وذلك حسبما أعلن الموزع الموسيقي عمرو الخضري، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الأجتماعي «فيسبوك».

ونشر عمرو الخضري صورة للراحل ناصر عارف عبر “فيس بوك”، معلقًا: "البقاء والدوام لله الملحن الخلوق ناصر عارف، ربنا يرحمه ويغفرله يارب".

نبذة عن ناصر عارف

الملحن ناصر عارف من ابرز الملحنين الشعبيين، حيث وضع ألحان العديد من الأغاني لكثير من مطربي الاغاني الشهبية وابرزهم المطرب حكيم، والذي قدم معه أكثر من 5 أغاني، كما شارك المطرب سعد الصغير في عدد من الاغاني وشارك معه المطرب طارق الشيخ، والمطرب مجدي طلعت، وعدد أخر من المطربين.