العالم اليوم - ألمانيا تحاكم زوجين عراقيين "استعبدا" فتاتين إيزيديتين

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 ديسمبر 2024 09:25 مساءً - من المقرر محاكمة زوجين عراقيين أمام المحكمة الإقليمية العليا في مدينة ميونخ الألمانية قريبا، بتهمة الاعتداء الجنسي على فتاتين إيزيديتين صغيرتين واستعبادهما.

ووجه الادعاء العام الاتحادي في كارلسروه اتهامات ضد الرجل والمرأة أمام دائرة أمن الدولة في المحكمة بالاستعباد والتعذيب وارتكاب جرائم حرب، ذلك إلى جانب الاشتباه الشديد في ارتكابهم جرائم إبادة جماعية والانتماء إلى تنظيم داعش.

وبحسب بيانات الادعاء العام، قام المتهمان بشراء طفلة إيزيدية تبلغ من العمر 5 سنوات بناء على طلب المرأة في سوق بالعراق عام 2015، وفتاة إيزيدية تبلغ من العمر 12 عاما عام 2017 واستغلالهما كعبيدتين.

وقام الرجل باغتصاب كلا الطفلتين عدة مرات، وتولت زوجته إعدادهما وتزيينهما لذلك.

وذكر الادعاء العام أن الطفلتين اضطرتا أيضا إلى العمل بصورة متواصلة، كما تعرضتا للضرب بصفة مستمرة. وبحسب البيانات، تم حرق يد الطفلة (5 سنوات) بماء ساخن. ولم يُسمح للطفلتين بممارسة شعائرهما الدينية. وقبل مغادرة الزوجين من سوريا، تم نقل الفتاتين إلى أعضاء خرين في داعش.

وتم القبض على المتهمين في ولاية بافاريا الألمانية يوم 9 أبريل الماضي، وهما رهن الاحتجاز منذ ذلك الحين.