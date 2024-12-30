وزير الثقافة يفتتح معرض ”الماضي والحاضر” للفنان علاء حجازي بدار الأوبرا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 ديسمبر 2024 09:32 مساءً - افتتح الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، معرض "الماضي والحاضر" للفنان التشكيلي علاء حجازي، وذلك بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، والذي يستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 8 يناير.

حيث تفقد وزير الثقافة اللوحات المعروضة، وأشاد بأسلوب الأعمال الفنية المعروضة التي تنتمي إلى مدرسة فنية ذات طابع خاص، معبراً عن إعجابه بالقدرة الإبداعية للفنان علاء حجازي في التعبير عن المظاهر الاجتماعية والإنسانية في لوحاته. وأوضح الوزير أن الأعمال الفنية تعكس روح الهوية الثقافية من خلال دمج الماضي بالحاضر بأسلوب فني مبتكر.

يضم المعرض أكثر من 40 لوحة فنية منفذة بخامات متنوعة مثل الفحم والرصاص، حيث استلهم الفنان الرموز والزخارف من مصر القديمة والمعاصرة. تعكس اللوحات قضايا اجتماعية وثقافية متعددة، منها الهوية والانتماء، عبر مزيج يجمع بين أساليب الرسم التقليدية والتقنيات الفنية الحديثة.

يذكر أن الفنان علاء حجازي، خريج كلية الفنون الجميلة قسم تصوير عام 1986، يعد من أبرز الفنانين التشكيليين المصريين. له مقتنيات فنية مميزة في مصر ودول العالم.