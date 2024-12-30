لهذا السبب.. أحمد عدوية يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر أسم الفنان أحمد عدوية محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما رحل عن عالمنا مساء أمس بعد صراع مع المرض، وشُيع جثمانه اليوم من مسجد حسين صدقي بالمعادي لينقل إلى مثواه الأخير ليدفن بمقابر الأسرة بالسيدة عائشة.

سبب تصدر احمد عدوية التريند

واعلن محمد عدوية أمس الأحد وفاة والده المطرب الكبير أحمد عدوية بعد صراع مع المرض ونعاه عبر حسابه على موقع فيس بوك كاتبا: "الله يرحمك يا بابا، رحم الله طيب القلب حنون القلب جابر الخواطر".

جنازة احمد عدوية

وشيعت جنازة احمد عدوية صباح اليوم من مسجد حسين صدقي بالمعادي، وكان من أبرز الفنانين الذين حضروا الجنازة مصطفي كامل، عبد الباسط حمودة، حلمي عبد الباقي، كما ظهر أحفاد الفنان الراحل أحمد عدوية وهم يشاركون فى توديع جدهم، إذ غلب عليهم الحزن الكبير.

موعد عزاء محمد عدوية

وكتب محمد عدوية عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "‏عزاء الفنان أحمد عدوية يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025 في قاعه الصفا بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، من الساعة الخامسة حتى الساعة الثامنه مساء، نسالكم الفاتحه والدعاء"

نقابة المهن الموسيقية تنعي احمد عدوية

ونعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، ببالغ الحزن والأسى، نجم الأغنية الشعبية الفنان أحمد عدوية الذى رحل عن عالمنا، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لابنه الفنان محمد عدوية ولأسرته، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

اخر اعمال احمد عدوية

وكانت آخر أغاني نجم الأغنية الشعبية احمد عدوية أغنية "على وضعنا" كلمات أمير شيكو، وتوزيع ديزل، وألحان ديزل وعبدو الصغير، والكليب من إخراج حسام الحسيني، وشاركه في الغناء نجله محمد ومحمد رمضان.

اخر ظهور لـ أحمد عدوية

وكان اخر ظهور لـ أحمد عدوية في يونيو الماضي، خلال احتفاله بعيد ميلاده مع نجله محمد وأحفاده، وظهرت الأسرة في مجموعة من الصور.