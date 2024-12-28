انت الأن تتابع خبر نجم الأخضر يفوز بجائزة رجل مباراة العراق بـ "خليجي 26" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاز سالم الدوسري قائد منتخبنا الوطني، اليوم السبت، بجائزة رجل مباراة الأخضر أمام العراق في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 26" المقامة بالكويت.

جاء ذلك بعدما نجح في تسجيل هدف للأخضر، وساهم في صناعة الهدف الثاني الذي أحرزه عبدالله الحمدان.

انتزع المنتخب الوطني، بطاقة العبور والتأهل إلى المربع الذهبي لبطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 26" بعدما تغلب على العراق بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية.

ونجح الأخضر في الوصول لنصف النهائي بكأس الخليج للمرة السابعة في تاريخه والأولى منذ خليجي 24.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الأخضر إلى ست نقاط، فيما تجمد رصيد العراق عند ثلاثة نقاط.